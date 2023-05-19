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Смертельно небезпечні розваги: на Київщині підлітки катались на дахах вантажних вагонів. Один з хлопців в реанімації

Смертельно небезпечні розваги: на Київщині підлітки катались на дахах вантажних вагонів. Один з хлопців в реанімації

Київ • УНН

 • 720928 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. В Бориспільському районі Київської області підлітки розважались катаючись на дахах вантажних вагонів. Одного з хлопців знайшли на коліях, зараз за його життя борються лікарі, пише УНН з посиланням на поліцію Київщини в Telegram.

Цитата

"Смертельно небезпечні розваги влаштував собі 16-річний підліток та його товариш на Бориспільщині. Хлопці катались на вантажних вагонах. Після такого "екстриму" одного із них з тяжкими травмами знайшли на коліях. Наразі підліток у важкому стані знаходиться в медичному закладі, за його життя борються лікарі", - йдеться в повідомленні.

"Закликаємо батьків пильнувати за дозвіллям підлітків, не допускати їх участі в розвагах, які можуть вартувати життя", - додали в поліції.

Доповнення

Станом на 18 травня 2023 року більше ніж 1460 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 482 дитини загинули та понад 978 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Ці дані не є остаточними, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора України у Telegram.

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