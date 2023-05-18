З початку вторгнення в Україні загинуло 482 дитини - Офіс генпрокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну загинуло 482 дитини загинули та понад 978 отримали поранення. Ці дані не є остаточними, повідомляє УНН з посиланням на Офіс генерального прокурора України у Telegram.
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"Станом на ранок 18 травня 2023 року більше ніж 1460 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 482 дитини загинули та понад 978 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться в повідомленні.
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Зазначається, що ці цифри не остаточні, наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Як повідомляє Офіс генпрокурора, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 459, Харківській - 277, Київській - 128, Херсонській - 102, Запорізькій - 90, Миколаївській - 89, Чернігівській - 70, Дніпропетровській - 70, Луганській - 66.
Крім цього, у вівторок, 17 травня, внаслідок обстрілу окупантами Херсона та Зеленівки Херсонської області загинув 5-річний хлопчик та отримав поранення 16-річний підліток.
Нагадаємо
Протягом минулої доби, 17 травня, внаслідок обстрілів на Херсонщині загинуло троє та ще 8 людей постраждали.