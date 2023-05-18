С начала вторжения в Украину погибло 482 ребенка - Офис генпрокурора

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"По состоянию на утро 18 мая 2023 года более 1460 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров 482 ребенка погибли и более 978 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что эти цифры не окончательные, сейчас продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Как сообщает Офис генпрокурора, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 459, Харьковской - 277, Киевской - 128, Херсонской - 102, Запорожской - 90, Николаевской - 89, Черниговской - 70, Днепропетровской - 70, Луганской - 66.

Кроме этого, во вторник, 17 мая, в результате обстрела оккупантами Херсона и Зеленовки Херсонской области погиб 5-летний мальчик и получил ранения 16-летний подросток.

Напомним

За прошедшие сутки, 17 мая, в результате обстрелов на Херсонщине погибли трое и еще 8 человек пострадали.