В Україну повернули ще одну депортовану росією дитину - Омбудсмен
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. В Україну повернули 14-річну дитину, яка опинилася в росії після того, як в Україну вдерлася країна-терорист. Вона пройде реабілітацію та отримає необхідну допомогу - як медичну, так і гуманітарну. Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
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«14-річна Вероніка, яка опинилася в рф після того, як в Україну вдерлася країна-терорист, нині вже перебуває вдома. Її бабуся з жахом та сльозами на очах згадує, що довелося пройти, аби повернути онуку на рідну землю», - написав Лубінець у Telegram.
Він повідомив, що зі своїм Представником з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександром Кононенком вони поспілкувалися з повернутою українкою та її законним представником – бабусею.
«Ми знаємо, який нелегкий шлях подолала жінка, аби перевезти онуку на територію України. На щастя, цього разу все вдалося. Дитина пройде реабілітацію та отримає необхідну допомогу, як медичну, так і гуманітарну. А приємним сюрпризом після повернення на рідну землю вже став корисний подарунок для полегшення здобуття освіти рідною мовою», - повідомив Лубінець.
Доповнення
22 березня повідомлялося, що в Україну повернули 17 українських дітей, яких росія депортувала на свою територію.