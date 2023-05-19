В Украину вернули еще одного депортированного россией ребенка - Омбудсмен

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«14-летняя Вероника, которая оказалась в россии после того, как в Украину ворвалась страна-террорист, сейчас уже находится дома. Ее бабушка с ужасом и слезами на глазах вспоминает, что пришлось пройти, чтобы вернуть внучку на родную землю», – написал Лубинец в Telegram.

Он сообщил, что со своим представителем по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александром Кононенко они пообщались с возвращенной украинкой и ее законным представителем – бабушкой.

«Мы знаем, какой нелегкий путь проделала женщина, чтобы перевезти внучку на территорию Украины. К счастью, на этот раз все удалось. Ребенок пройдет реабилитацию и получит необходимую помощь как медицинскую, так и гуманитарную. А приятным сюрпризом по возвращении на родную землю уже стал полезный подарок для облегчения получения образования на родном языке», - сообщил Лубинец.

Дополнение

22 марта сообщалось, что в Украину вернули 17 украинских детей, которых россия депортировала на свою территорию.