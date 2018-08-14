На Киевщине коммунальщиков во время ремонта засыпало землей, один погиб

Как сообщили спасатели, 13 августа в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что во время выполнения ремонтных работ работниками "Киевоблэнерго" в городе Борисполь по ул. Мичурина произошел сдвиг земляного вала. В котловане под землей оказались двое рабочих.

"На место срочно направлены спасатели. Работники ГоСЧС немедленно начали работы по откапыванию пострадавших с помощью шанцевого инструмента. Был спасен и поднят на поверхность мужчина 1991 года рождения, которого с переломом руки передали работникам медицины катастроф. Второй рабочий, 1974 года, к сожалению, погиб", - сообщили спасатели.

Напомним, двое работников на Житомирщине пострадали во время подземных работ в результате оползня.