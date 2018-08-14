На Київщині комунальників під час ремонту засипало землею, один загинув
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. У місті Бориспіль, Київська область, під час проведення ремонтних робіт двоє чоловіків засипало землею, один з них загинув. Про це повідомила прес-служба ДСНС України в області, передає УНН.
Як повідомили рятувальники, 13 серпня до оперативно-диспетчерської служби Бориспільського району надійшло повідомлення про те, що під час виконання ремонтних робіт працівниками “Київобленерго” у місті Бориспіль по вул. Мічуріна трапився зсув земляного валу. В котловані під землею опинилися двоє робітників.
“На місце терміново було направлено рятувальників. Працівники ДСНС негайно розпочали роботи по відкопуванню потерпілих за допомогою шанцевого інструменту. Було врятовано та піднято на поверхню чоловіка 1991 року народження, якого з переломом руки передано працівникам медицини катастроф. Другий робітник, 1974 року народження, нажаль, загинув”, — повідомили рятувальники.
Нагадаємо, двоє працівників на Житомирщині постраждали під час підземних робіт внаслідок зсуву ґрунту.