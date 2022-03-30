Под Киевом оккупанты обстреляли склады с продуктами питания: начато расследование

Детали

По данным следствия, 29 марта вооруженные силы рф нанесли авиаудар по территории Броварского района. Снаряд попал в склады, где хранились продукты питания, бытовая химия и другие товары общего потребления.

В результате авиаудара загорелись склады общей площадью 20 тыс. кв м.

Прокуроры Броварской окружной прокуратуры начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Напомним

С начала вторжения россии в Украину из Киевской области удалось вывезти более 100 тысяч человек.