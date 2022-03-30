Под Киевом оккупанты обстреляли склады с продуктами питания: начато расследование
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Киевской области российские оккупанты обстреляли склады с продуктами питания, прокуратура начала расследование. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Офис генерального прокурора.
Детали
По данным следствия, 29 марта вооруженные силы рф нанесли авиаудар по территории Броварского района. Снаряд попал в склады, где хранились продукты питания, бытовая химия и другие товары общего потребления.
В результате авиаудара загорелись склады общей площадью 20 тыс. кв м.
Прокуроры Броварской окружной прокуратуры начали расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Напомним
С начала вторжения россии в Украину из Киевской области удалось вывезти более 100 тысяч человек.