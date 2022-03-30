Під Києвом окупанти обстріляли склади з продуктами харчування: розпочато розслідування

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За даними слідства, 29 березня збройні сили рф завдали авіаудару по території Броварського району. Снаряд влучив у склади, де зберігалися продукти харчування, побутова хімія та інші товари загального вжитку.

Внаслідок авіаудару загорілися склади загальною площею 20 тис. кв м.

Прокурори Броварської окружної прокуратури розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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З початку вторгнення росії в Україну з Київській області вдалося вивезти понад 100 тисяч осіб.