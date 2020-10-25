В Киевской области на одном из избирательных участков заседание комиссии началось раньше

"Наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали нарушения действующего законодательства на участке в Белой Церкви, что в Киевской области. В частности, заседание комиссии № 321133 началось раньше чем в 7:15", - говорится в сообщении.

Сообщается, что согласно ч. 3 ст. 247 Избирательного кодекса - подготовительное заседание УИК проводится в день голосования не ранее чем за 45 минут до начала голосования, то есть не может быть начато ранее чем в 7 час. 15 мин. дня голосования.

Напомним, на Харьковской области все избирательные участки начали свою работу, однако три участка в Изюмском и Дергачевском районах открылись с незначительным опозданием.



Как сообщалось, нардеп Дубинский показал видео с участка в Вышгороде, говорит о неготовности к работе.



