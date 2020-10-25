На Київщині на одній з виборчих дільниць засідання комісії розпочалося раніше
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. На виборчій дільниці у Білій Церкві в Київській області засідання комісії № 321133 розпочалося раніше аніж о 7:15. Про це УНН повідомляє з посиланням на Громадянську мережу ОПОРА.
“Спостерігачі ОПОРИ зафіксували порушення чинного законодавства на дільниці у Білій Церкві, що в Київській області. Зокрема, засідання комісії № 321133 розпочалося раніше аніж о 7:15”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що згідно з ч. 3 ст. 247 Виборчого кодексу — підготовче засідання ДВК проводиться у день голосування не раніш як за 45 хвилин до початку голосування, тобто не може бути розпочате раніш як о 7 год. 15 хв. дня голосування.
Нагадаємо, на Харківщині усі виборчі дільниці розпочали свою роботу, проте три дільниці в Ізюмському та Дергачівському районах відкрилися із незначним запізненням.
Як повідомлялося, нардеп Дубінський показав відео з дільниці в Вишгороді, каже про неготовність до роботи.