В Киевской области с моста упал автомобиль

"Серьезная авария произошла в Броварах. Свидетели говорят, что за пару минут до аварии автомобиль очень быстро превышал скорость, а затем не справился с управлением и слетел с моста. О пострадавших не сообщается. Движение затруднено", - говорится в сообщении.

Напомним, полиция разыскивает в Хмельницком водителя, который совершил наезд на двух мужчин, которые переходили улицу по пешеходному переходу.