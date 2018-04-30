В Киевской области с моста упал автомобиль
Киев • УНН
КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Броварах (Киевская область) в результате ДТП легковой автомобиль слетел с моста и упал на крышу. Об этом сообщили в сети Facebook пользователи, передает УНН.
"Серьезная авария произошла в Броварах. Свидетели говорят, что за пару минут до аварии автомобиль очень быстро превышал скорость, а затем не справился с управлением и слетел с моста. О пострадавших не сообщается. Движение затруднено", - говорится в сообщении.
Напомним, полиция разыскивает в Хмельницком водителя, который совершил наезд на двух мужчин, которые переходили улицу по пешеходному переходу.