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В Киевской области с моста упал автомобиль

Киев • УНН

 • 17683 просмотра

КИЕВ. 30 апреля. УНН. В Броварах (Киевская область) в результате ДТП легковой автомобиль слетел с моста и упал на крышу. Об этом сообщили в сети Facebook пользователи, передает УНН.

В Киевской области с моста упал автомобиль

"Серьезная авария произошла в Броварах. Свидетели говорят, что за пару минут до аварии автомобиль очень быстро превышал скорость, а затем не справился с управлением и слетел с моста. О пострадавших не сообщается. Движение затруднено", - говорится в сообщении.

Напомним, полиция разыскивает в Хмельницком водителя, который совершил наезд на двух мужчин, которые переходили улицу по пешеходному переходу.

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