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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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В Київській області з моста впала автівка

Київ • УНН

 • 17683 перегляди

КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Броварах (Київська область) в результаті ДТП легковий автомобіль злетів з моста та впав на кришу. Про це повідомили в мережі Facebook користувачі, передає УНН.

В Київській області з моста впала автівка

“Серйозна аварія сталася в Броварах. Свідки кажуть, що за пару хвилин до аварії автомобіль дуже стрімко перевищував швидкість, а потім не впорався з керуванням і злетів з моста. Про постраждалих не повідомляється. Рух ускладнений”, — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, поліція розшукує у Хмельницькому водія, який скоїв наїзд на двох чоловіків, які переходили вулицю по пішохідному переході.

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