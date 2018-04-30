В Київській області з моста впала автівка
Київ • УНН
КИЇВ. 30 квітня. УНН. В Броварах (Київська область) в результаті ДТП легковий автомобіль злетів з моста та впав на кришу. Про це повідомили в мережі Facebook користувачі, передає УНН.
“Серйозна аварія сталася в Броварах. Свідки кажуть, що за пару хвилин до аварії автомобіль дуже стрімко перевищував швидкість, а потім не впорався з керуванням і злетів з моста. Про постраждалих не повідомляється. Рух ускладнений”, — йдеться в повідомлені.
Нагадаємо, поліція розшукує у Хмельницькому водія, який скоїв наїзд на двох чоловіків, які переходили вулицю по пішохідному переході.