На Киевщине горел жилой дом
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. 30 января в 12:37 в оперативно-диспетчерскую службу Мироновского района поступило сообщение о возгорании частного жилого дома и хозяйственные постройки по адресу: с. Юхны, ул. Набережная. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
На место происшествия выехали спасатели 14-й Государственной пожарно-спасательной части г. Мироновка.
По прибытию на место происшествия установлено, что горят жилой дом и рядом расположена хозяйственная постройка.
Пожар локализован в 13:34, полностью ликвидирован в 13:46.
На месте пожара работало 11 человек личного состава и две единицы техники.
Погибших и травмированных на месте пожара не обнаружено.
Причины пожара устанавливаются.
Напомним, в Каменец-Подольском горело общежитие университета.