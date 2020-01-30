В Каменец-Подольском горело общежитие университета
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В четверг в 2:22 в Каменец-Подольском в комнате на пятом этаже девятиэтажного общежития Каменец-Подольского национального университета им. Ивана Огиенко возник пожар. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В 2:41 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Подразделениями ГСЧС спасены 19 человек.
Огнем уничтожено бытовые вещи и имущество на площади 20 м2. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления ГСЧС в Хмельницкой области.
Напомним, в Киеве горел 27-этажный дом в Печерском районе.