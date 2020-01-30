У Кам’янець-Подільському горів гуртожиток університету
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У четвер о 02:22 у м. Кам’янець-Подільський у кімнаті на п’ятому поверсі дев’яти поверхового гуртожитку Кам’янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка виникла пожежа. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
О 02:41 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
Підрозділами ДСНС врятовано 19 осіб.
Вогнем знищено побутові речі та майно на площі 20 м2. Причина пожежі та збитки встановлюються.
На місці події працювала оперативна група Головного управління ДСНС у Хмельницькій області.
Нагадаємо, у Києві горів 27-поверховий будинок у Печерському районі.