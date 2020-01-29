У Києві горів 27-поверховий будинок у Печерському районі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Печерському районі столиці рятувальники ліквідували пожежу у 27-поверховому будинку. Внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на ДСНС у місті Києві.
“29 січня о 17:15 на пульт зв’язку служби 101 надійшла інформація про пожежу в 27-поверховому будинку на вул. Коновальця, 44а, в Печерському районі столиці”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що займання виникло в одній із квартир на 16-му поверсі. Існувала загроза розповсюдження вогню на верхні поверхи.
“О 17:44 пожежу локалізували на площі 15 кв. м. О 17:48 пожежу ліквідували. Жодна особа під час пожежі не постраждала”, — йдеться у повідомленні.
На місці події працювало 11 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 36 чоловік особового складу. Наразі слідство встановлює причини пожежі.
Нагадаємо, упродовж минулого тижня (з 20.01 по 26.01) в Україні сталося 1 тис. 458 пожеж, в результаті чого загинули 50 осіб.