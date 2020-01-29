В Киеве горел 27-этажный дом в Печерском районе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Печерском районе столицы спасатели ликвидировали пожар в 27-этажном доме. В результате пожара никто не пострадал. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС в Киеве.
"29 января в 17:15 на пульт связи службы 101 поступила информация о пожаре в 27-этажном доме на ул. Коновальца, 44а, в Печерском районе столицы", - говорится в сообщении.
Установлено, что возгорание возникло в одной из квартир на 16-м этаже. Существовала угроза распространения огня на верхние этажи.
"В 17:44 пожар был локализован на площади 15 кв. м. В 17:48 пожар был ликвидирован. Ни одно лицо во время пожара не пострадало", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работало 11 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 36 человек личного состава. Следствие устанавливает причины пожара.
Напомним, в течение прошедшей недели (с 20.01 по 26.01) в Украине произошло 1 тыс. 458 пожаров, в результате чего погибли 50 человек.