На Київщині горів житловий будинок
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. 30 січня о 12:37 до оперативно-диспетчерської служби Миронівського району надійшло повідомлення про загорання приватного житлового будинку та господарчі будівлі за адресою: с. Юхни, вул. Набережна. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
На місце події виїхали рятувальники 14-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Миронівка.
По прибуттю на місце події встановлено, що горять житловий будинок та поруч розташована господарча будівля.
Пожежу локалізовано о 13:34, повністю ліквідовано о 13:46.
На місці пожежі працювало 11 людей особового складу та дві одиниці техніки.
Загиблих та травмованих на місці пожежі не виявлено.
Причини пожежі встановлюються.
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