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В Киевской области экстренные отключения света: глава ОВА прогнозирует "сложную неделю"

Киев • УНН

 • 369515 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киевской области применяют экстренные отключения электроэнергии, указали в ДТЭК. Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба прогнозирует "сложную неделю" и призывает готовиться к длительным отключениям света, пишет УНН.

Цитата

"В регионе происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока неактуальны", - говорится в сообщении на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети, предоставляющей услугу в регионе.

Детали

Кулеба отмечал, что экстренные отключения в Киевской области применяются после массированной атаки на энергетическую инфраструктуру. "Всю ночь электрики и все необходимые службы работали над ликвидацией последствий обстрела. Около 3:00 утра удалось заживить 20 тысяч абонентов в Бучанском районе. Еще около 34 тысяч абонентов заживили по состоянию на данный момент. Работы продолжаются", - указывал Кулеба в Telegram после полудня.

"Неделя будет тяжелой. Надо готовиться к длительным отключениям электроэнергии. Отмечу, что все объекты критической инфраструктуры обеспечены генераторами. Прошу отнестись с пониманием к сложной ситуации. Работаем над восстановлением и стабилизацией системы", - подчеркнул глава ОВА.

Дополнение

НЭК "Укрэнерго" анонсировала в последующие дни аварийные отключения электроэнергии по необходимости после "наибольшей атаки в истории энергетики", от которой пострадали все регионы Украины 15 ноября.

Сегодня, 16 ноября, по всей Украине применяются графики почасовых отключений, а также дополнительно – аварийные отключения.

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