На Київщині екстрені відключення світла: голова ОВА прогнозує "складний тиждень"

Цитата

"У регіоні відбуваються екстрені відключення світла. Графіки аварійних відключень, які складені раніше, наразі неактуальні", - йдеться у повідомленні на сайті ДТЕК Київські регіональні електромережі, що надає послугу у регіоні.

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Кулеба зазначав, що екстрені вимкнення в Київській області застосовуються після масованої атаки на енергетичну інфраструктуру. "Усю ніч електрики та всі необхідні служби працювали над ліквідацією наслідків обстрілу. Близько 3:00 ранку вдалося заживити 20 тисяч абонентів у Бучанському районі. Ще близько 34 тисяч абонентів заживили станом на зараз. Роботи продовжуються", - вказував Кулеба у Telegram після опівдня.

"Тиждень буде важким. Треба готуватися до тривалих вимкнень електроенергії. Зазначу, що всі об’єкти критичної інфраструктури забезпечені генераторами. Прошу поставитися з розумінням до складної ситуації. Працюємо над відновленням та стабілізацією системи", - наголосив голова ОВА.

Доповнення

НЕК "Укренерго" анонсувала у наступні дні аварійні відключення електроенергії за необхідності, після "найбільшої атаки в історії енергетики", від якої постраждали всі регіони України 15 листопада.

Сьогодні, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення.