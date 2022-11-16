Укренерго радить підготуватися, що світла не буде довше: сьогодні вводить два види відключень
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. НЕК "Укренерго" повідомляє, що вводить по Україні сьогодні, 16 листопада, як екстрені відключення електроенергії, так і планові, пише УНН.
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"Сьогодні, 16 листопада, по всій Україні застосовуються графіки погодинних відключень, а також додатково – аварійні відключення", - йдеться у повідомленні.
Деталі
Як зазначається, масовані ракетні удари 15 листопада по енергетичній інфраструктурі та похолодання ще більше ускладнили ситуацію в енергосистемі.
"Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень", - зауважили у компанії.
Українців закликали підготуватися до "збільшення часу обмеження електропостачання: зробіть необхідний запас води, завчасно зарядіть пристрої та павербанки, щоб бути на зв’язку з рідними".
Доповнення
Після масштабної російської атаки на Україну 15 листопада без світла можуть бути люди у семи областях, у решті регіонів живлення повернули.