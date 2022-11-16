Укрэнерго советует подготовиться, что света не будет дольше: сегодня вводит два вида отключений

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Киев • УНН

 • 431958 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. НЭК "Укрэнерго" сообщает, что вводит по Украине сегодня, 16 ноября, как экстренные отключения электроэнергии, так и плановые, пишет УНН.

Цитата

"Сегодня, 16 ноября, по всей Украине применяются графики повременных отключений, а также дополнительно – аварийные отключения", - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, массированные ракетные удары 15 ноября по энергетической инфраструктуре и похолодание еще больше усугубили ситуацию в энергосистеме.

"Поэтому просим с пониманием относиться к отключениям", - отметили в компании.

Украинцев призвали подготовиться к "увеличению времени ограничения электроснабжения: произведите необходимый запас воды, заранее зарядите устройства и павербанки, чтобы быть на связи с родными".

Дополнение

После масштабной российской атаки на Украину 15 ноября без света могут быть люди в семи областях, в остальных регионах электроснабжение вернули.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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