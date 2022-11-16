Світло ще повністю не повернули у семи областях - ОП
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Після масштабної російської атаки на Україну 15 листопада без світла можуть бути люди у семи областях, у решті регіонів живлення повернули, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, пише УНН.
Деталі
Так, Тимошенко повідомив про ситуацію з електропостачанням на ранок 16 листопада по регіонах:
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- Волинська область - без електрики перебуває близько 45 тис. споживачів. Роботи тривають.
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- Житомирська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання.
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- Івано-Франківська область - заживлено.
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- місто Київ - заживлено.
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- Київська область - заживлено.
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- Львівська область - електропостачання і водопостачання відновлено на 95%.
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- Одеська область - заживлено.
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- Рівненська область - заживлено.
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- Сумська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання.
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- Тернопільська область - без електрики перебуває близько 90 тис. споживачів. Роботи тривають.
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- Харківська область - без електрики перебуває близько 90 тис. споживачів. Роботи тривають.
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- Хмельницька область - без електрики перебуває близько 105 тис. споживачів. Роботи тривають.
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- Черкаська область - заживлено.
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- Чернівецька область - заживлено.
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- Чернігівська область - заживлено.
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"Сьогодні можливі аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи", - наголосив заступник керівника ОП.
Доповнення
НЕК "Укренерго" анонсувала у наступні дні аварійні відключення електроенергії за необхідності, після "найбільшої атаки в історії енергетики", від якої постраждали всі регіони України 15 листопада.