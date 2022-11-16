Світло ще повністю не повернули у семи областях - ОП

Деталі

Так, Тимошенко повідомив про ситуацію з електропостачанням на ранок 16 листопада по регіонах:



Волинська область - без електрики перебуває близько 45 тис. споживачів. Роботи тривають.



Житомирська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання.



Івано-Франківська область - заживлено.



місто Київ - заживлено.



Київська область - заживлено.



Львівська область - електропостачання і водопостачання відновлено на 95%.



Одеська область - заживлено.



Рівненська область - заживлено.



Сумська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання.



Тернопільська область - без електрики перебуває близько 90 тис. споживачів. Роботи тривають.



Харківська область - без електрики перебуває близько 90 тис. споживачів. Роботи тривають.



Хмельницька область - без електрики перебуває близько 105 тис. споживачів. Роботи тривають.



Черкаська область - заживлено.



Чернівецька область - заживлено.



Чернігівська область - заживлено.



"Сьогодні можливі аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи", - наголосив заступник керівника ОП.

Доповнення

НЕК "Укренерго" анонсувала у наступні дні аварійні відключення електроенергії за необхідності, після "найбільшої атаки в історії енергетики", від якої постраждали всі регіони України 15 листопада.