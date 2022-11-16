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Світло ще повністю не повернули у семи областях - ОП

Світло ще повністю не повернули у семи областях - ОП

Київ • УНН

 • 242336 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Після масштабної російської атаки на Україну 15 листопада без світла можуть бути люди у семи областях, у решті регіонів живлення повернули, повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко у Telegram, пише УНН.

Деталі

Так, Тимошенко повідомив про ситуацію з електропостачанням на ранок 16 листопада по регіонах:

  • Волинська область - без електрики перебуває близько 45 тис. споживачів. Роботи тривають.
  • Житомирська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання.
  • Івано-Франківська область - заживлено.
  • місто Київ - заживлено.
  • Київська область - заживлено.
  • Львівська область - електропостачання і водопостачання відновлено на 95%.
  • Одеська область - заживлено.
  • Рівненська область - заживлено.
  • Сумська область - продовжуються роботи з відновлення електропостачання.
  • Тернопільська область - без електрики перебуває близько 90 тис. споживачів. Роботи тривають.
  • Харківська область - без електрики перебуває близько 90 тис. споживачів. Роботи тривають.
  • Хмельницька область - без електрики перебуває близько 105 тис. споживачів. Роботи тривають.
  • Черкаська область - заживлено.
  • Чернівецька область - заживлено.
  • Чернігівська область - заживлено.

"Сьогодні можливі аварійні відключення абонентів з метою стабілізації роботи системи", - наголосив заступник керівника ОП.

Доповнення

НЕК "Укренерго" анонсувала у наступні дні аварійні відключення електроенергії за необхідності, після "найбільшої атаки в історії енергетики", від якої постраждали всі регіони України 15 листопада.

Українські Національні Новини

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