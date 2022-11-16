Свет еще полностью не возвращен в семи областях - ОП

Детали

Так, Тимошенко сообщил о ситуации с электроснабжением на утро 16 ноября по регионам:



Волынская область – без электричества находится около 45 тыс. потребителей. Работы продолжаются.



Житомирская область – продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.



Ивано-Франковская область – заживлено.



город Киев – заживлен.



Киевская область – заживлено.



Львовская область – электроснабжение и водоснабжение восстановлено на 95%.



Одесская область – заживлено.



Ровенская область – заживлено.



Сумская область – продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.



Тернопольская область – без электричества находится около 90 тыс. потребителей. Работы продолжаются.



Харьковская область – без электричества находится около 90 тыс. потребителей. Работы продолжаются.



Хмельницкая область – без электричества находится около 105 тыс. потребителей. Работы продолжаются.



Черкасская область – заживлено.



Черновицкая область – заживлено.



Черниговская область – заживлено.



"Сегодня возможны аварийные отключения абонентов в целях стабилизации работы системы", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Дополнение

НЭК "Укрэнерго" анонсировала в последующие дни аварийные отключения электроэнергии при необходимости после "наибольшей атаки в истории энергетики", от которой пострадали все регионы Украины 15 ноября.