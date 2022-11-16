Свет еще полностью не возвращен в семи областях - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. После масштабной российской атаки на Украину 15 ноября без света могут быть люди в семи областях, в остальных регионах электироснабжение вернули, сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, пишет УНН.
Детали
Так, Тимошенко сообщил о ситуации с электроснабжением на утро 16 ноября по регионам:
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- Волынская область – без электричества находится около 45 тыс. потребителей. Работы продолжаются.
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- Житомирская область – продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
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- Ивано-Франковская область – заживлено.
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- город Киев – заживлен.
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- Киевская область – заживлено.
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- Львовская область – электроснабжение и водоснабжение восстановлено на 95%.
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- Одесская область – заживлено.
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- Ровенская область – заживлено.
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- Сумская область – продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
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- Тернопольская область – без электричества находится около 90 тыс. потребителей. Работы продолжаются.
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- Харьковская область – без электричества находится около 90 тыс. потребителей. Работы продолжаются.
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- Хмельницкая область – без электричества находится около 105 тыс. потребителей. Работы продолжаются.
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- Черкасская область – заживлено.
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- Черновицкая область – заживлено.
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- Черниговская область – заживлено.
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"Сегодня возможны аварийные отключения абонентов в целях стабилизации работы системы", - подчеркнул заместитель руководителя ОП.
Дополнение
НЭК "Укрэнерго" анонсировала в последующие дни аварийные отключения электроэнергии при необходимости после "наибольшей атаки в истории энергетики", от которой пострадали все регионы Украины 15 ноября.