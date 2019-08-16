На Киевщине мужчину осудили за хранение боеприпасов и сбыт амфетамина
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. За незаконное хранение боеприпасов и сбыт амфетамина в Киевской области ранее судимого 28-летнего мужчину приговорили к 6 годам с конфискацией имущества. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киевской области.
Ранее судимого 28-летнего мужчину признали виновным в незаконном хранении боеприпасов и сбыта амфетамина и вынесен обвинительный приговор, которым последнего приговорен к 6 годам и 1 месяцу лишения свободы с конфискацией имущества.
Также установлено, что ранее судимый 28-летний мужчина в феврале текущего года нашел на чердаке многоэтажного жилого дома в одном из населенных пунктов Броварского района два унифицированных запали дистанционного действия типа УЗРГМ-2, незаконно хранил дома. Кроме этого, как выяснилось, он сбывал наркотические средства на территории городе Бровары и Броварского района Киевской области.
Действия злоумышленника квалифицированы по ч.1 ст. 263 (незаконное приобретение и хранение боеприпасов, без предусмотренного законом разрешения) и ч. 2 ст.307 (незаконное приобретение и хранение психотропного вещества с целью сбыта, а также сбыте психотропного вещества, лицом ранее совершала преступление, предусмотренное ст. 309 УК Украины) УК Украины.
Напомним, за торговлю боеприпасами жителей города Полонное Хмельницкой области приговорили к 3 годам лишения свободы.