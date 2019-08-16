На Київщині чоловіка засудили за зберігання бойових припасів та збут амфетаміну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 серпня. УНН. За незаконне зберігання бойових припасів та збут амфетаміну в Київській області раніше судимого 28-річного чоловіка засудили до 6 років з конфіскацією майна. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужба прокуратури Київської області.
Раніше судимого 28-річного чоловіка визнано винним в незаконному зберіганні бойових припасів та збуту амфетаміну та ухвалено обвинувальний вирок, яким останнього засуджено до 6 років та 1 місяця позбавлення волі з конфіскацією майна.
Також, встановлено, що раніше судимий 28-річний чоловік в лютому поточного року знайшов на горищі багатоповерхового житлового будинку у одному із населених пунктів Броварського району два уніфікованих запали дистанційної дії типу УЗРГМ-2, які незаконно зберігав вдома. Крім цього, як з’ясувалося, він збував наркотичні засоби на території місті Бровари та Броварського району Київської області.
Дії зловмисника було кваліфіковано за ч.1 ст. 263 (незаконне придбання та зберігання бойових припасів, без передбаченого законом дозволу) та ч. 2 ст.307 (незаконне придбання та зберігання психотропної речовини з метою збуту, а також збуті психотропної речовини, особою яка раніше вчиняла злочин передбачений ст. 309 КК України) КК України.
Нагадаємо, за торгівлю боєприпасами жителів міста Полонне Хмельницької області засуджено до 3 років позбавлення волі.