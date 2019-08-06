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На Хмельниччині чоловіків засудили за торгівлю боєприпасами

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. За торгівлю боєприпасами жителів міста Полонне Хмельницької області засуджено до 3 років позбавлення волі. Про це УНН повідомили у прес-службі обласної прокуратури.

"Працівниками Шепетівської місцевої прокуратури у суді доведено вину двох мешканців м. Полонне у вчиненні кримінального правопорушення, пов’язаного із незаконним обігом боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Як пояснив один із обвинувачених, у вересні 2018 року, під час пошуку металобрухту на території одного із сіл Шепетівського району, він виявив 216 споряджених корпусів ручних наступальних гранат "РГД-5" та металеві ємності з 310 підривниками ручних гранат типу "УЗРГМ-2". Усі "знахідки" він одразу ж завіз до місця свого проживання.

За декілька днів зловмисник вирішив перевезти вказані боєприпаси з домоволодіння та заховати їх у чагарниках на околиці м. Полонне. Для цього він скористався допомогою свого знайомого, з яким розрахувався частиною "знайденого". Окрім того, ще 20 гранат та 20 підривників продав йому ж. Той у свою чергу зберігав боєприпаси у ванній кімнаті своєї квартири, а у подальшому здійснював їх продаж за значно вищою ціною.

"Стороною обвинувачення в суді повністю доведено винуватість вказаних осіб у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 (незаконне носіння, зберігання, придбання та збут бойових припасів без передбаченого законом дозволу) КК України", - повідомили у прес-службі прокуратури.

Вироком Полонського районного суду одному із засуджених призначено покарання у виді 3 років, іншому – 3 років 6 місяців позбавлення волі.

Нагадаємо, на Житомирщині за збут вибухівки засуджено двох колишніх військових.

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