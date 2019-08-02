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На Житомирщині за збут вибухівки засуджено двох колишніх військових

На Житомирщині за збут вибухівки засуджено двох колишніх військових

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. За збут військових засобів ураження засуджено двох колишніх військовослужбовців контрактників ЗСУ. Про це УНН повідомили у прес-центрі Служби безпеки України.

За даними спецслужби, військовослужбовці однієї з частин Житомирської області налагодили реалізацію тротилу, пластиду та засобів детонації, протиправно завезених із району проведення операції Об'єднаних сил.

У листопаді 2018 року співробітники СБУ спільно з поліцією та військовою прокуратурою затримали торгівців вибухівкою на одній із вулиць Житомира під час спроби збуту понад двох із половиною кілограмів пластиду, двох тротилових шашок загальною вагою чотириста грамів та засобів детонації до них.

Раніше оперативники спецслужби задокументували продаж військовими майже півтора кілограма пластиду і засобів детонації.

Під час обшуків правоохоронці вилучили у фігурантів провадження ще дві тротилові шашки, чотири осколкові ручні гранати Ф-1 та РГД-5, а також запали дистанційної дії.

Житомирський апеляційний суд визнав зловмисників винними у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією) та ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі. Вирок набув законної сили.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали торговця зброєю.

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