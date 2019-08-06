В Хмельницкой области мужчин осудили за торговлю боеприпасами

"Сотрудниками Шепетовской местной прокуратуры в суде доказана вина двух жителей г. Полонное в совершении уголовного правонарушения, связанного с незаконным оборотом боеприпасов", - говорится в сообщении.

Как пояснил один из обвиняемых, в сентябре 2018 года, во время поиска металлолома на территории одного из сел Шепетовского района, он обнаружил 216 снаряженных корпусов ручных наступательных гранат "РГД-5" и металлические емкости с 310 взрывателями ручных гранат типа "УЗРГМ-2" . Все "находки" он сразу же завез в место своего проживания.

За несколько дней злоумышленник решил перевезти указанные боеприпасы из домовладения и спрятать их в зарослях на окраине города Полонное. Для этого он воспользовался помощью своего знакомого, с которым рассчитался частью "найденного". Кроме того, еще 20 гранат и 20 взрывателей продал ему же. Тот в свою очередь хранил боеприпасы в ванной комнате своей квартиры, а в дальнейшем осуществлял их продажу по значительно более высокой цене.

"Стороной обвинения в суде полностью доказана виновность указанных лиц в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 (незаконное ношение, хранение, приобретение и сбыт боеприпасов без предусмотренного законом разрешения) УК Украины", - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Приговором Полонского районного суда одному из осужденных назначено наказание в виде 3 лет, другому - 3 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Напомним, в Житомирской области за сбыт взрывчатки осуждены двое бывших военных.