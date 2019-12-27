В Киевской области мужчина умер из-за отравления суррогатным алкоголем
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. В Киевской области двое мужчин отравились суррогатным алкоголем, один из них скончался в карете скорой помощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП Киевской области.
"В Киевской области двое мужчин отравились суррогатом алкоголя, один из них скончался. По предварительным данным, мужчины отравились суррогатным алкоголем, который приобрели в пенсионерки-"шинкарки", - говорится в сообщении.
Сообщается, что по данным полиции, накануне вечером с наемными работниками рассчитались за работу. После чего один из них приобрел алкоголь в шинкарки, проживающей в селе Поправка.
"Утром владелец новостройки нашел двух мужчин с признаками отравления и вызвал скорую помощь. К сожалению, одному из них медикам не удалось спасти жизнь. Другого рабочего, 58-летнего мужчину в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение", - добавили в отделе коммуникации.
Указано, что по месту жительства 71-летней пенсионерки полицейские провели обыск. В помещении обнаружили и изъяли стеклянные и пластиковые емкости с прозрачной жидкостью.
"Изъятые вещественные доказательства упаковано в специальный пакет и направлено на проведение экспертизы в НИЭКЦ (научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр - ред.) МВД в городе Киеве", - отметили в отделе коммуникации.
Отмечается, что тело умершего мужчины направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.
По данному факту следователи Белоцерковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.
Напомним, глава "Укрспирта" рассказал, что теневой рынок алкоголя может возрасти до 80%.