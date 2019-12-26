Очільник "Укрспирту" каже, що тіньовий ринок алкоголю може зрости до 80%

За його словами, сьогодні нелегальний ринок горілки становить 50−55% від загального споживання, хоча такі данні і не є підтвердженими дослідженнями.

"Я вважаю, що на нелегальний ринок горілки і, відповідно, спирту припадає 50−55% від загального споживання. Окремого дослідження ми не проводили, це компіляція з кількох джерел. Нелегальний ринок зростає. Якщо ще п’ять років тому його частка становила 30%, то три роки тому — 50%. При таких темпах зростання через п’ять років він може зрости до 80%", - сказав він.

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Завадити нелегальному обігу, за словами Блескуна мають встановлені лічильники обліку спирту та камери відеоспостереження на підприємствах "Укрспирту".

"На всіх заводах "Укспирту", які працюють, встановлені лічильники обліку спирту з літа цього року. Додатково на підприємствах встановлюються камери відеоспостереження, які дозволять зафіксувати, які автомобілі заїжджають і виїжджають, знімаються і показники лічильника. Сигнали з камер будуть передаватися на сервери Державної фіскальної служби і будь-хто зможе в системі реального часу стежити за тим, що відбувається на заводах. Я хочу мінімізувати можливість виробництва нелегального спирту на заводах "Укрспирту". Зараз працює 15 спиртових заводів з 41, які входять до складу Державного підприємства", - сказав він.

Як писалося раніше в УНН, попри гучні заяви Блескуна, відеонаглядом охоплено лише 18% виробничих майданчиків "Укрспирту".

Нагадаємо, коментуючи спиртову реформу Президента, а саме відмову від держаної монополії на виробництво спирту, експерти та економісти попереджали, що все це може обернутися ще більшою тінізацією спиртового та алкогольного ринку, а також ростом обсягів контрафактної продукції.