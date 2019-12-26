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Очільник "Укрспирту" каже, що тіньовий ринок алкоголю може зрости до 80%

Очільник "Укрспирту" каже, що тіньовий ринок алкоголю може зрости до 80%

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 грудня. УНН. Виконуючий обов'яків директора ДП "Укрспирт" Сергій Блескун прогнозує, що тіньовий ринок алкогольної продукції може досягти обсягу на рівні 80%. Про це він сказав виданню "Новое время", передає УНН.

За його словами, сьогодні нелегальний ринок горілки становить 50−55% від загального споживання, хоча такі данні і не є підтвердженими дослідженнями.

"Я вважаю, що на нелегальний ринок горілки і, відповідно, спирту припадає 50−55% від загального споживання. Окремого дослідження ми не проводили, це компіляція з кількох джерел. Нелегальний ринок зростає. Якщо ще п’ять років тому його частка становила 30%, то три роки тому — 50%. При таких темпах зростання через п’ять років він може зрости до 80%", - сказав він.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Проти волі колективу, Блескун планує йти на конкурс керівника ДП "Укрспирт".

Завадити нелегальному обігу, за словами Блескуна мають встановлені лічильники обліку спирту та камери відеоспостереження на підприємствах "Укрспирту".

"На всіх заводах "Укспирту", які працюють, встановлені лічильники обліку спирту з літа цього року. Додатково на підприємствах встановлюються камери відеоспостереження, які дозволять зафіксувати, які автомобілі заїжджають і виїжджають, знімаються і показники лічильника. Сигнали з камер будуть передаватися на сервери Державної фіскальної служби і будь-хто зможе в системі реального часу стежити за тим, що відбувається на заводах. Я хочу мінімізувати можливість виробництва нелегального спирту на заводах "Укрспирту". Зараз працює 15 спиртових заводів з 41, які входять до складу Державного підприємства", - сказав він.

Як писалося раніше в УНН, попри гучні заяви Блескуна, відеонаглядом охоплено лише 18% виробничих майданчиків "Укрспирту".

Нагадаємо, коментуючи спиртову реформу Президента, а саме відмову від держаної монополії на виробництво спирту, експерти та економісти попереджали, що все це може обернутися ще більшою тінізацією спиртового та алкогольного ринку, а також ростом обсягів контрафактної продукції.

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