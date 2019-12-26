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Глава "Укрспирта" говорит, что теневой рынок алкоголя может вырасти до 80%

Глава "Укрспирта" говорит, что теневой рынок алкоголя может вырасти до 80%

Киев  •  УНН

 • 13377 просмотра

КИЕВ. 26 декабря. УНН. Исполняющий обязательны директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун прогнозирует, что теневой рынок алкогольной продукции может достичь объема на уровне 80%. Об этом он сказал изданию "Новое время", передает УНН.

По его словам, сегодня нелегальный рынок водки составляет 50-55% от общего потребления, хотя такие данные и не являются подтвержденными исследованиями.

"Я считаю, что на нелегальный рынок водки и, соответственно, спирта приходится 50-55% от общего потребления. Отдельного исследования мы не проводили, это компиляция из нескольких источников. Нелегальный рынок растет. Если еще пять лет назад его доля составляла 30%, то три года назад - 50%. При таких темпах роста через пять лет он может вырасти до 80%", - сказал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Против воли коллектива, Блескун планирует идти на конкурс руководителя ГП "Укрспирт".

Помешать нелегальному обороту, по словам Блескуна имеют установленные счетчики учета спирта и камеры видеонаблюдения на предприятиях "Укрспирта".

"На всех заводах "Укспирта", которые работают, установлены счетчики учета спирта с лета этого года. Дополнительно на предприятиях устанавливаются камеры видеонаблюдения, которые позволят зафиксировать, какие автомобили заезжают и выезжают, снимаются и показатели счетчика. Сигналы с камер будут передаваться на серверы Государственной фискальной службы и любой сможет в системе реального времени следить за тем, что происходит на заводах. Я хочу минимизировать возможность производства нелегального спирта на заводах "Укрспирта". Сейчас работает 15 спиртовых заводов из 41, которые входят в состав Государственного предприятия", - сказал он.

Как писалось ранее в УНН, несмотря на громкие заявления Блескуна, видеонаблюдением охвачено только 18% производственных площадок "Укрспирта".

Напомним, комментируя спиртовую реформу Президента, а именно отказ от государственной монополии на производство спирта, эксперты и экономисты предупреждали, что все это может обернуться еще большей тенизацией спиртового и алкогольного рынка, а также ростом объемов контрафактной продукции.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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