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На Київщині чоловік помер через отруєння сурогатним алкоголем

На Київщині чоловік помер через отруєння сурогатним алкоголем

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. На Київщині двоє чоловіків отруїлись сурогатним алкоголем, один із них помер у кареті швидкої. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП Київської області.

"На Київщині двоє чоловіків отруїлися сурогатом алкоголю, один із них помер. За попередніми даними, чоловіки отруїлися сурогатним алкоголем, який придбали у пенсіонерки-"шинкарки", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що за даними поліції, напередодні ввечері з найманими працівниками розрахувались за роботу. Після чого один з них придбав алкоголь у шинкарки, яка проживає у селі Поправка.

"Вранці власник новобудови знайшов двох чоловіків з ознаками отруєння і викликав швидку допомогу. На жаль, одному з них медикам не вдалося врятувати життя. Іншого робочого, 58-річного чоловіка у тяжкому стані доправлено до реанімаційного відділення", - додали у відділі комунікації.

Вказано, що за місцем проживання 71-річної пенсіонерки поліцейські провели обшук. В приміщенні виявили та вилучили скляні та пластикові ємкості з прозорою рідиною.

"Вилучені речові докази упаковано до спеціального пакету та направлено на проведення експертизи до НДЕКЦ (науково-дослідний експертно-криміналістичний центр - ред.) МВС у місті Києві", - зазначили у відділі комунікації.

Зазначається, що тіло померлого чоловіка направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті.

За даним фактом слідчі Білоцерківського відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Триває слідство.

Нагадаємо, очільник "Укрспирту" каже, що тіньовий ринок алкоголю може зрости до 80%.

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