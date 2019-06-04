На Киевщине из-за столкновения маршруток и легковушки госпитализировали 15 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июня. УНН. В городе Боярка Киевской области столкнулись две маршрутки и легковушка, в результате чего 15 человек были госпитализированы. Об этом журналисту УНН сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.
"ДТП произошло с участием двух маршрутных автобусов и легкового автомобиля на перекрестке улиц Независимости и Богдана Хмельницкого. В результате, 15 человек получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы", - отметили в полиции.
Напомним, в Харькове маршрутка влетела в авто, в результате чего пострадали 15 человек.
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