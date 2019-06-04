На Киевщине из-за столкновения маршруток и легковушки госпитализировали 15 человек

"ДТП произошло с участием двух маршрутных автобусов и легкового автомобиля на перекрестке улиц Независимости и Богдана Хмельницкого. В результате, 15 человек получили травмы различной степени тяжести и госпитализированы", - отметили в полиции.

Напомним, в Харькове маршрутка влетела в авто, в результате чего пострадали 15 человек.

Как сообщал УНН, в Вышгороде на пешеходном переходе сбили женщину с двумя детьми.