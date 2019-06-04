На Київщині через зіткнення маршруток та легковика госпіталізували 15 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У місті Боярка Київської області зіткнулися дві маршрутки та легковик, внаслідок чого 15 осіб госпіталізували. Про це журналісту УНН повідомили у відділі комунікації поліції Київської області.
"ДТП сталося за участі двох маршрутних автобусів та легкового автомобіля на перехресті вулиць Незалежності та Богдана Хмельницького. У результаті, 15 людей отримали травми різного ступеня тяжкості та госпіталізовані", - зазначили у поліції.
Нагадаємо, у Харкові маршрутка влетіла у авто, у результаті чого постраждали 15 людей.
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