У Вишгороді водій на "зебрі" збив жінку з двома дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У Вишгороді на пішохідному переході водій на Kia Cerato збив жінку з двома дітьми, передає кореспондент УНН.
ДТП сталась на вулиці Шолуденка. Під колеса потрапила жінка з двома дітьми.
Як повідомили очевидці, це співробітниця Вишгородської лікарні, а разом з нею були її онучки - 8 і 4 років.
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Найскладніші травми отримала жінка, поранено і найменшу із дівчат.
Очевидці викликали швидку, яка прибула на місце за 7 хвилин. Водій наразі теж перебуває на місці ДТП.
Як повідомили у поліції Київської області, правоохоронці наразі з'ясовують всі обставини ДТП.