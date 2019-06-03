На Київщині патрульний відбувся доганою за наїзд на хлопчика
Київ • УНН
КИЇВ. 3 червня. УНН. У кінці травня патрульному поліції Борисполя, який порушив Правила дорожнього руху та скоїв наїзд на хлопчика, за вчинення дисциплінарного проступку застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді суворої догани, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення Патрульної поліції Борисполя у Facebook.
У поліції відзначили, що 21 травня патрульному було винесено адміністративну постанову за ч. 1 ст. 122 (Ненадання переваги у русі пішоходам на нерегульованих пішохідних переходах).
Подія трапилась 17 травня, патрульний поліцейський, перебуваючи за кермом службового авто Toyota Prius, порушив Правила дорожнього руху,оскільки не зменшив швидкість перед нерегульованим переходом, аби надати перевагу пішоходам.
Про інцидент стало відомо одразу і керівництво патрульної поліції в Київській області провело перевірку. За результатами перевірки було встановлено, що пішохід не отримав будь-яких тілесних ушкоджень та не звертався до медичних закладів.
Нагадаємо, поліцейський влетів у бетонну огорожу на службовому авто.