Поліцейський влетів у бетонну огорожу на службовому авто
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. В Ужгороді розпочали перевірку за фактом автомобільної аварії за участю правоохоронця, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції області.
Так, учора, 18 травня, о 15:18 на лінію "102" надійшло повідомлення про ДТП в одному з мікрорайонів Ужгорода - Доманинці.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Як встановили поліцейські, водій службового автомобіля Dacia Logan, один із працівників поліції, рухаючись дорогою в мікрорайоні Доманинці, не впорався з керуванням - і зіткнувся з бетонною опорою. У авто чоловік перебував сам.
Внаслідок аварії водій отримав травми і госпіталізований до медзакладу, де йому було надано кваліфіковану допомогу.
Нагадаємо, у Харкові поліцейські покривали наркоторговців та здирали за це хабарі.