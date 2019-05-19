Полицейский влетел в бетонное ограждение на служебном авто
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. В Ужгороде начали проверку по факту автомобильной аварии с участием правоохранителя, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции области.
Так, вчера, 18 мая, в 15:18 на линию "102" поступило сообщение о ДТП в одном из микрорайонов Ужгорода - Доманевке.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Как установили полицейские, водитель служебного автомобиля Dacia Logan, один из сотрудников полиции, двигаясь по дороге в микрорайоне Доманинка, не справился с управлением - и столкнулся с бетонной опорой. В авто мужчина находился сам.
В результате аварии водитель получил травмы и госпитализирован в медучреждение, где ему была оказана квалифицированная помощь.
Напомним, в Харькове полицейские покрывали наркоторговцев и снимали за это взятки.