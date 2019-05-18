У Харкові поліцейські покривали наркоторговців та здирали за це хабарі

КИЇВ. 17 травня. УНН. Група офіцерів поліції, серед яких працівники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, налагодила схему вимагання та отримання хабарів від осіб, які займаються розповсюдження наркотиків у вигляді так званих закладок. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Службу безпеки України.