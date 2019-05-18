У Харкові поліцейські покривали наркоторговців та здирали за це хабарі

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КИЇВ. 17 травня. УНН. Група офіцерів поліції, серед яких працівники підрозділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків, налагодила схему вимагання та отримання хабарів від осіб, які займаються розповсюдження наркотиків у вигляді так званих закладок. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Службу безпеки України.

Встановлено, що ці поліцейські, коли отримували інформацію про протиправну діяльність наркоділків, імітували їх затримання “на гарячому”, а потім вимагали гроші за непритягнення до кримінальної відповідальності. За це кожного наркоторговця вони отримували по 3 тисячі доларів.

Співробітники СБ України із залученням бійців спецпідрозділу “Альфа” вже затримали трьох учасників угруповання у Харкові під час отримання хабара у 74 тис. грн від наркоторговця. У межах розпочатого кримінального провадження правоохоронці вже задокументували факт отримання учасниками організованої групи 40 тисяч гривень.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим поліціянтам про підозру в скоєнні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також тривають слідчо-оперативні дії для документування та притягнення до відповідальності інших працівників поліції, причетних до протиправного механізму.

Як повідомляв УНН, у Львові бійці спецпідрозділу затримали наркодилерів.

Українські Національні Новини

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