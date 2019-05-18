В Харькове полицейские покрывали наркоторговцев и брали за это взятки

Установлено, что эти полицейские, когда получали информацию о противоправной деятельности наркодельцов, имитировали их задержания "на горячем", а затем требовали деньги за непривлечение к уголовной ответственности. За это каждого наркоторговца они получали по 3000 долларов.

Сотрудники СБ Украины с привлечением бойцов спецподразделения "Альфа" уже задержали трех участников группировки в Харькове при получении взятки в 74 тыс. грн от наркоторговца. В рамках начатого уголовного производства правоохранители уже задокументировали факт получения участниками организованной группы 40000 гривен.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанным полицейским о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.

Также продолжаются следственно-оперативные действия для документирования и привлечения к ответственности других работников полиции, причастных к противоправному механизму.

Как сообщал УНН, во Львове бойцы спецподразделения задержали наркодилеров.