В Киевской области патрульный отделался выговором за наезд на мальчика

В полиции отметили, что 21 мая патрульному было вынесено административное постановление по ч. 1 ст. 122 (Непредоставление преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых пешеходных переходах).

Инцидент произошел 17 мая, патрульный полицейский, находясь за рулем служебного авто Toyota Prius, нарушил Правила дорожного движения, поскольку не сбавил скорость перед нерегулируемым переходом, чтобы отдать предпочтение пешеходам.

Об инциденте стало известно сразу и руководство патрульной полиции в Киевской области провело проверку. По результатам проверки было установлено, что пешеход не получил каких-либо телесных повреждений и не обращался в медицинские учреждения.

Напомним, полицейский влетел в бетонное ограждение на служебном авто.