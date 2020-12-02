В Киевской области из-за COVID-19 временно закрылись около 20 детских садов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В Киевской области из-за эпидемии COVID-19 временно прекратили свою работу 17 детских садов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Киевской ОГА.
"В Киевской области 17 детских садов временно прекратили свою работу из-за случаев выявления коронавируса у детей или работников", - сказано в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве на карантин из-за COVID-19 закрыты 4 школы и 7 детских садов
Отмечается, что лица, контактировавшие с больными, находятся на самоизоляции.
Напомним, что В Киевской области 47 школ перешли на дистанционное обучение из-за эпидемии коронавируса.
Как ранее сообщал УНН, по состоянию на 2 декабря 2020 года в Украине зафиксировано 13 141 новый случай коронавирусной болезни COVID-19. Всего, за все время пандемии в Украине заболело - 758 264 человека, выздоровели - 369 054 человека и зафиксировано 12 717 летальных случаев.