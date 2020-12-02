На Київщині через COVID-19 тимчасово зачинилися близько 20 дитячих садочків

"На Київщині 17 дитячих садків тимчасово припинили свою роботу через випадки виявлення коронавірусу у дітей чи працівників", - сказано у повідомленні.

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Зазначається, що особи, які контактували з хворими, перебувають на самоізоляції.

Нагадаємо, що на Київщині 47 шкіл перейшли на дистанційне навчання через епідемію коронавірусу.

Як раніше повідомляв УНН, станом на 2 грудня 2020 року в Україні зафіксовано 13 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Всього, за весь час пандемії в Україні захворіло – 758 264 особи, одужало – 369 054 особи та зафіксовано 12 717 летальних випадків.