В Киевской области 16-летний парень прыгнул с моста на лобовое стекло грузовика

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“Сегодня ночью, около 2 часов в... полицию поступило сообщение о том, что с моста на лобовое стекло автомобиля спрыгнул неизвестный мужчина. Об этом в полицию сообщил сам водитель, ехавший грузовиком MAN в направлении города Одесса. Впоследствии после того, как полицейские установили, что это несовершеннолетний житель города Узин, на место прибыли сотрудники ювенальной превенции", — говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что 16-летний парень накануне поссорился в телефонном разговоре со своим отчимом из-за бытовых проблем. Позже юноша позвонил матери и сообщил, что домой больше не вернется.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с отметкой "Самоубийство". Правоохранители выясняют все обстоятельства этого трагического случая.

Напомним

В Николаеве патрульные спасли мужчину, который пытался совершить самоубийство: порезал себе вены, а когда увидел правоохранителей — нырнул в реку.