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На Київщині 16-річний хлопець стрибнув з мосту на лобове скло вантажівки

Київ • УНН

 • 30418 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. На Київщині 16-підліток стрибнув з мосту на лобове скло вантажівки і загинув. Про це повідомили в поліції Київської області, пише УНН.

На Київщині 16-річний хлопець стрибнув з мосту на лобове скло вантажівки

Цитата:

“Сьогодні вночі, близько 2-ї години до... поліції надійшло повідомлення про те, що з мосту на лобове скло автомобіля зістрибнув невідомий чоловік. Про це до поліції повідомив сам водій, який їхав вантажівкою MAN в напрямку міста Одеса. Згодом, після того як поліцейські встановили, що це неповнолітній житель міста Узин, на місце прибули працівники ювенальної превенції”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що 16-річний хлопець напередодні посварився у телефонній розмові зі своїм вітчимом через побутові негаразди. Пізніше юнак зателефонував матері та повідомив, що додому більше не повернеться.

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з відміткою “Самогубство”. Наразі правоохоронці з’ясовують всі обставини цього трагічного випадку.

Нагадаємо

У Миколаєві патрульні врятували чоловіка, який намагався вчинити самогубство: порізав собі вени, а коли побачив правоохоронців — пірнув у річку.

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