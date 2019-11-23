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На киевлянина завели криминал из-за издевательств над матерью

На киевлянина завели криминал из-за издевательств над матерью

Киев  •  УНН

 • 15999 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Киевские полицейские начали уголовное производство по факту издевательств мужчины над матерью. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Первое заявление от киевлянки в Деснянское управления полиции поступило еще в августе этого года. Женщина жаловалась на своего сына, который совершает психологическое насилие над ней и угрожает ей расправой. Относительно 44-летнего дебошира было составлено три протокола по ч. 1 ст. 173- 2 и два протокола по ч. 2 ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях", - говорится в сообщении.

Сообщается, что по месту жительства на улице Закревского были опрошены 62-летняя пострадавшая, которая проживает в квартире вместе с сыном. По ее словам, последний регулярно травит, унижает, а иногда угрожает применить силу в отношении нее.

"Пенсионерка устала от издевательств со стороны своего родственника, поэтому обратилась за помощью в полицию. Соседи также отметили, что часто слышат из помещения крики и плач потерпевшей. Несмотря на профилактические беседы с обидчиком, его поведение в семье не изменилась, и он продолжал совершать домашнее насилие", - сказал участковый офицер полиции Дмитрий Завада.

Указано, что по данному факту следователи Деснянского управления полиции начали уголовное производство по ст. 126-1 (Домашнее насилие) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Черниговской области 23-летнюю женщину признали виновной в убийстве матери.

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