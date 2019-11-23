На киянина завели кримінал через знущання над матір'ю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Київські поліцейські розпочали кримінальне провадження за фактом знущань чоловіка над матір’ю. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.
"Перша заява від киянки до Деснянського управління поліції надійшла ще у серпні цього року. Жінка скаржилася на свого сина, який вчиняє психологічне насилля над нею та погрожує їй розправою. Відносно 44-річного дебошира було складено три протоколи за ч. 1 ст. 173-2 та два протоколи за ч. 2 ст. 173-2 (Вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення", - йдеться у повідомленні.
Повідомляється, що за місцем мешкання на вулиці Закревського була опитана 62-річна потерпіла, яка проживає в квартирі разом з сином. За її словами, останній регулярно цькує, принижує, а іноді погрожує застосувати силу відносно неї.
"Пенсіонерка втомилася від знущань зі сторони свого родича, тому звернулася за допомогою до поліції. Сусіди також зазначили, що часто чують з приміщення крики та плач потерпілої. Не зважаючи на профілактичні бесіди з кривдником, його поведінка в сім’ї не змінилася, і він продовжував вчиняти домашнє насилля", - сказав дільничний офіцер поліції Дмитро Завада.
Вказано, що за даним фактом слідчі Деснянського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 126-1 (Домашнє насильство) Кримінального кодексу України. Фігуранту загрожує до двох років позбавлення волі.
Нагадаємо, на Чернігівщині 23-річну жінку визнали винною у вбивстві матері.