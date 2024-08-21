На Кировоградщине во время 9-часовой тревоги сбили вражеский «шахед»
Киев • УНН
Над Кировоградщиной защитники неба уничтожили вражеский беспилотник типа «Шахед». Воздушная тревога в области продолжалась почти девять часов, предварительно обошлось без последствий.
В Кировоградской области уничтожили вражеский беспилотник типа «Shahed». Воздушная тревога в области длилась почти девять часов, предварительно обошлось без последствий, сообщил в среду председатель Кировоградской ОГА Андрей Райкович, пишет УНН.
Почти девять часов длилась воздушная тревога. Над Кировоградщиной защитники неба сбили вражеский шахед. Предварительно - обошлось без последствий
У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики. В ПС ЗСУ попереджають про рух ударних дронів 21 августа 2024, 06:52 • 10574 просмотра